Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da BandReprodução/Band

Publicado 08/05/2024 19:39

deixou para trás as diferenças e rasgou elogios à atitude do camisa 10. Rio - Desafeto declarado de Neymar, Neto mandou um recado ao atacante após ele enviar seu avião carregado com mantimentos para ajudar às vítimas das enchentes que castigam o Rio Grande do Sul . O apresentador

"O Neymar deu um avião com duas toneladas (de suprimentos)... Parabéns, Neymar! (Aplausos) Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe! Babaca são aqueles que pensam que a gente tem que falar do Neymar só coisa boa ou só coisa ruim. Quando o Neymar profissionalmente faz coisa errada, não tem o que fazer... O que o Neymar fez, quem mais fez? Qual pessoa pegou um avião e mandou lá? Parabéns, Neymar", afirmou Neto durante o programa "Os Donos da Bola".

Em seguida, o ex-jogador fez duras críticas à forma como a CBF vem conduzindo a situação em relação aos clubes gaúchos.

"Vocês tão de sacanagem né, CBF? Vocês tão de brincadeira... Quer colocar o time do Grêmio, do Juventude, do Internacional para o Paraná? E a mãe deles? Os pais? Os filhos? A escola? Nessa hora não tem jogadores, são seres humanos!", completou.

Por conta das enchentes, os clubes gaúchos estão sem estrutura para treinar e viajar, já que o aeroporto de Porto Alegre está fechado e sem previsão de reabertura. A CBF adiou todos os jogos envolvendo times do Rio Grande do Sul até o fim de maio.