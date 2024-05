Junior Dublê e Kleber Bambam podem se enfrentar na próxima edição do Fight Music Show - (Foto: Reprodução)

Junior Dublê e Kleber Bambam podem se enfrentar na próxima edição do Fight Music Show (Foto: Reprodução)

Publicado 10/05/2024 12:00

Mais um confronto está sendo especulado para acontecer na próxima edição do Fight Music Show. As duas últimas "vítimas" de Acelino Popó Freitas, Junior Dublê e Kleber Bambam, podem se enfrentar em um eventual duelo na nobre arte.



O possível combate entre os influenciadores, que têm apenas experiência de uma luta na modalidade - com derrota para o tetracampeão mundial de Boxe -, se deu após o CEO do FMS, Mamá Brito, interagir em publicação feita nas redes sociais do evento, que perguntou quem seria o adversário ideal do ex-BBB em uma próxima luta na organização, e marcar Dublê na postagem.