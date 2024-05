Time feminino da Fratres JJ foi um show à parte no Brasileiro de Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Publicado 07/05/2024 10:00 | Atualizado 07/05/2024 19:06

Realizado no fim de abril, em Barueri, São Paulo, o Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 da CBJJ - principal campeonato do país - reuniu grandes atletas, diversas equipes e consagrou a Fratres JJ entre elas.



O time liderado por Daniel Affini e Dada de Lucas conquistou o primeiro lugar no adulto feminino, assim como o terceiro no adulto masculino, superando outras grandes equipes.



Entre os destaques da Fratres JJ no adulto faixa-preta masculino estiveram o peso-galo Oziel Santos (bronze), o meio-pesado Alex Munis (bronze), os pesados Vinicius Liberati e Vital Antonio (ambos bronze), além dos pesadíssimos Helder Tropeço (ouro) e Pedro Henrique (prata).



Já no feminino, o show ficou por conta das faixas-preta Giulia Gregorut, prata no peso-galo, Jessica Caroline, bronze no pluma, Thalyta Silva, ouro no médio, Sábatha Lais e Thamara Ferreira, ouro e prata no meio-pesado, Amanda Magda e Thaynara Dias, prata e bronze no pesado, e Yara Soaras, prata no super-pesado e no absoluto.



"Mais um Grand Slam finalizado. Estamos muito felizes com nosso resultados, sabendo que seguimos no caminho certo e que o trabalho vem sendo feito da melhor maneira, Prontos para o próximo desafio que está perto: daqui 3 semanas Mundial de Jiu-Jitsu", postou a Fratres JJ nas redes sociais.