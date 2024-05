Filipe Carmona estará em ação no BJJ Storm 8 - (Foto: IBJJF)

Publicado 09/05/2024 16:00 | Atualizado 09/05/2024 16:12

Um dos grandes nomes do cenário master de Jiu-Jitsu atualmente, o faixa-preta Filipe Carmona, representante da Gracie Barra, vive grande fase. Neste início de 2024, o lutador já conquistou peso e absoluto no Europeu, ouro no peso e prata no absoluto no Pan, além do título brasileiro na categoria meio-pesado master 2.



Em busca de fechar o Grand Slam da IBJJF, que consiste em vencer o Europeu, Pan, Brasileiro e Mundial no mesmo ano, Filipe Carmona agora mira o Mundial de Jiu-Jitsu, marcado entre 29 de maio e 2 de junho, em Long Beach, na Califórnia (EUA).



Antes, porém, Filipe Carmona tem uma importante parada no BJJ Storm 8, que ocorre nos dia 25 e 26 de maio, no SESC Contagem, em Minas Gerais. O evento ainda tem inscrições abertas no site www.bjjstorm.com.br e promete disputas acirradas, além de fortes emoções.



"A minha temporada 2024 tem sido de grandes resultados e a expectativa para o Mundial é a melhor possível. Me sinto bem fisicamente, a cada dia mais treinado, motivado e pronto para conquistar o Grand Slam", afirmou o faixa-preta, que completou:



"O BJJ Storm é um grande evento, que só vem crescendo. Ano passado tive a oportunidade de lutar e vencer o GP dos Pesados contra grandes nomes, com um nível tão alto quanto o Mundial. Ou seja, todo mundo quer lutar um evento como esse e estarei pronto para dar o meu melhor na oitava edição. Me sinto honrado em fazer parte, ainda mais representando o Jiu-Jitsu de Belo Horizonte, mineiro, berço de vários atletas de renome, campeões mundiais, do UFC e até msm Hall da Fama da arte suave. Minas Gerais é uma potência no Jiu-Jitsu mundial e o BJJ Storm um exponencial para o surgimento de novos talentos e ídolos do esporte".