João Victor 'Noturno' (em pé na direita) é o líder da nova equipe Meraki - (Foto: Reprodução)

Publicado 09/05/2024 07:15 | Atualizado 09/05/2024 22:41

Grande nome do Jiu-Jitsu em Minas Gerais e campeão da sua superluta na última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2023 da LMJJ, o faixa-preta João Victor, mais conhecido como "Noturno", está de casa nova.



Mais precisamente, o lutador fundou a sua própria equipe, a Meraki, em Juiz de Fora-MG. O projeto é um sonho antigo do lutador, que comentou sobre a criação do time e como eles estão se saindo neste início de temporada.



"A Academia Meraki foi fundada em agosto de 2023, a partir de um sonho e uma vontade minha de proporcionar melhor qualidade para os alunos. E o desenvolvimento está sendo fantástico, com vários feedbacks positivos, alunos que estão focando mais no trabalho ou na escola, melhora na socialização e comunicação, de saúde... Essa é a nossa missão, melhorar a qualidade de vida física e mental dos nosso alunos".