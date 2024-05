Alex Poatan propôs desafio de Grappling para Anthony Smith - (Foto: Reprodução)

Alex Poatan propôs desafio de Grappling para Anthony Smith (Foto: Reprodução)

Publicado 07/05/2024 16:00 | Atualizado 07/05/2024 20:48

Atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan nutre uma certa rivalidade com Anthony Smith, o que fez o brasileiro propor um desafio inusitado. Em recente participação no podcast "ConnectCast", o paulista apresentou interesse em desafiar o americano para uma luta de grappling de apenas cinco minutos e apostou US$ 50 mil dólares (mais de R$ 250 mil) que não seria finalizado.



Confiante em suas habilidades na luta agarrada, Poatan sinalizou que Anthony Smith poderia até mesmo ficar em posição de vantagem nesse possível duelo. Vale ressaltar que o paulista recebeu a faixa-preta de Jiu-Jitsu em abril, logo após derrotar Jamahal Hill por nocaute na luta principal do UFC 300.



"Eu faço uma aposta com o Smith. Deixo ele pegar minhas costas, colocar os ganchos e dou cinco minutos para ele me finalizar. A gente pode fazer uma aposta. Ele falou que ganhava 50 mil dólares de bônus, falou que era certeza. Se ele me ver falando isso aqui, quero que ele aceite.



Ele pega minhas costas, que nem o (Jan) Blachowicz, e tem que finalizar. Se não, ele paga os 50. Então, deixo ele pegar minhas costas e colocar os ganchos, certo? Nós dois ali, sentados, valendo. Vou ter cinco minutos para sair e levantar. Se eu levantar com um minuto ou com quatro minutos, ele perdeu e paga cinquentão. Se ele me finalizar, ok, pago os 50", explicou Alex em seu desafio.