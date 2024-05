LFA vem ajudando vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul - (Foto: Divulgação)

Publicado 08/05/2024 09:00 | Atualizado 08/05/2024 11:27

O LFA Brasil anunciou que a tonelada de alimentos arrecadada em sua 183ª edição, realizada no último final de semana, no Rio de Janeiro, será doada às vítimas da tragédia climática que assola o estado do Rio Grande do Sul.

Os alimentos arrecadados pela operação da organização norte-americana no Brasil são frutos da ação de ingresso solidário, na qual os fãs trocam alimentos por ingressos para assistir ao evento in loco.

Além disso, o LFA Brasil também está divulgando em seu perfil oficial no Instagram os pontos de coleta de doações no Rio de Janeiro.

“Estamos acostumados a promover grandes lutas de MMA, mas o momento agora é de travar uma luta essencial, que é a favor da vida dos sobreviventes das enchentes no Rio Grande do Sul. É uma luta que todo mundo pode participar. Vamos ajudar quem precisa”, destacou Rafael Feijão, presidente do LFA na América do Sul.

Confira abaixo os pontos de arrecadação no Rio de Janeiro:

- Zona Norte

Base da Força Aérea Brasileira (FAB) na Ilha do Governador (Estrada do Galeão, S/N – Galeão | 8h às 18h);

Sede da Central Única das Favelas (Cufa) (Rua Francisco Batista, 1 – Madureira | 9h às 19h);

Petz Maracanã (Rua José Higino, 115 – Maracanã; 9h às 22h).

- Zona Oeste

Petz Barra da Tijuca (Avenida das Américas, 6.571 – Barra da Tijuca | 9h às 22h);

Shopping Barra World (Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 580 – Recreio dos Bandeirantes | 16h às 18h).

- Zona Portuária

Rodoviária do Rio (ao lado do balcão de informações do setor de embarque inferior | funcionamento 24h);

Sede da ONG Ação da Cidadania (Rua da Gamboa, 246 – Santo Cristo | 8h às 17h).

- Zona Sul

Agência Banrisul (Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 827A – Copacabana | 10h às 16h);

Bosque Bar (Avenida Bartolomeu Mitre, 1.314 – Gávea | 9h às 18h);

Bar Ferreirinha – Baixo Gávea (Rua dos Oitis, s/n – Gávea | 10h às 22h);

Bar Ferreirinha – Leblon (Rua Dias Ferreira, 521 – Leblon | 10h às 22h);

Farani 1903 (Rua Farani, 23 – Botafogo | 12h às 23h);

Petz Botafogo (Rua General Polidoro, 113 – Botafogo | 9h às 22h).