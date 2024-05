Maurício Ruffy nocauteou Jamie Mullarkey no primeiro round e impressionou - (Foto: Reprodução)

Maurício Ruffy nocauteou Jamie Mullarkey no primeiro round e impressionou (Foto: Reprodução)

Publicado 09/05/2024 09:00

Maurício Ruffy estreou no Ultimate com grande atuação no último sábado (4), no card do UFC Rio, com direito a nocaute, bônus de "Performance da Noite" e golpes plásticos na vitória sobre o australiano Jamie Mullarkey por nocaute técnico ainda no primeiro round. Entre os ataques feitos pelo brasileiro durante o duelo, o que ganhou destaque foi uma "tesoura voadora" aplicada no rival. Todavia, segundo o lutador, o golpe ainda não saiu como ele planejou.

Questionado na coletiva de imprensa após o UFC Rio, Ruffy comentou sobre a "tesoura" e disse que espera aplicar o movimento em outras lutas. Além disso, o lutador da "Fighting Nerds" revelou que a inspiração para o golpe foi "divina".



"Não saiu como eu planejei, mas eu gostei. Eu queria muito ter finalizado com aquela tesoura voadora. Eu apliquei a tesoura, mas não consegui ir para o calcanhar dele, porque ele estava muito próximo da grade. Mas acredito que eu terei muitas oportunidades", declarou Maurício, que seguiu:



"É Deus, de verdade. Eu falo isso, a galera dá risada e pergunta o que Deus tem a ver com isso. Deus tem me abençoado e tem me mostrado coisas que eu não consigo ver. Eu entreguei a minha vida para Ele e Ele tem me direcionado, e acreditem, vocês vão ver coisas muito maiores do que essa", finalizou o peso-leve.



