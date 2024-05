Jon Jones é uma dos maiores nomes da história do UFC - Patrick T. Fallon / AFP

Publicado 09/05/2024 18:00

Jon Jones é considerado por grande parte dos fãs do mundo da luta como o "GOAT" do UFC (maior lutador de todos os tempos) e um dos lutadores mais temidos de todo o mundo. Recentemente, o americano chamou bastante atenção ao demonstrar interesse em enfrentar o brasileiro Alex Poatan, dono do cinturão meio-pesado do Ultimate, classificando que o encontro seria a "maior luta da história do MMA".



No entanto, segundo seu ex-grande rival e hoje comentarista Daniel Cormier, o motivo de "Bones" em buscar uma eventual luta contra o brasileiro seria porque Jones não quer enfrentar o campeão interino dos pesados do UFC, Tom Aspinall. Segundo "DC", o inglês é um lutador "mais completo" em relação a Poatan e traria mais dificuldades a Jon, que ainda segundo Cormier, faz certo em "evitá-lo".



"Nem todo mundo bate como Francis Ngannou ou Alex Poatan, mas se você consegue fugir disso e administrar, isso é muito menos arriscado do que lutar contra um cara com um conjunto completo de habilidades. Isso é exatamente o que Tom Aspinall parece ser. Eu amo o que o Jon Jones está fazendo, em termos de ser inteligente e encontrar o oponente certo. Não sei se vai rolar, mas ele está fazendo certo", declarou Cormier, que prosseguiu:



"Esses atletas são muito mais espertos hoje do que eram antes e acredito que isso torna o esporte ainda mais interessante. Eu amo isso. Eu amo o que o Jones está fazendo, adoro o que Poatan está fazendo, mas acho que Jon está escolhendo. Ele não quer lutar contra Tom Aspinall, porque ele é completo", finalizou "DC".