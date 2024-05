O surfista Italo Ferreira se juntará ao time de comentaristas da TV Globo durante as Olímpiadas, conforme anunciou a emissora nesta terça-feira (16) - Reprodução / Instagram

O surfista Italo Ferreira se juntará ao time de comentaristas da TV Globo durante as Olímpiadas, conforme anunciou a emissora nesta terça-feira (16) Reprodução / Instagram

Publicado 10/05/2024 12:40 | Atualizado 10/05/2024 12:42

Rio - Campeão mundial e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, o surfista Italo Ferreira está na linha de frente para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O atleta chegou em Porto Alegre na última quarta-feira (8) e tem ajudado no resgate de pessoas e animais, além de levar mantimentos para os abrigos.

Italo Ferreira se juntou a Pedro Scooby, Lucas Chumbo e uma equipe de voluntários, que inclui outros surfistas ondas gigantes como Willyam Santana, Ian Cosenza, Iankel Noronha, Felipe Cesarano e Michelle Bouillons. O grupo já estava prestando ajuda desde a última segunda-feira (6), e conseguiu resgatar centenas de pessoas e animais.

O campeão mundial e olímpico viajou com um caminhão cheio de mantimentos. Nas redes sociais, Italo Ferreira tem relatado as dificuldades. O surfista definiu a situação do Rio Grande do Sul como um "cenário caótico e cheio de desafios". Ele também relatou a dificuldade de convencer algumas pessoas a abandonar suas casas.