Vista aérea das enchentes em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul - AFP

Publicado 10/05/2024 09:02 | Atualizado 10/05/2024 12:18

O número de mortes provocadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 116 sexta-feira, 10. Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil, o número de feridos também subiu para 756, e ao menos 143 pessoas desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 337 mil pessoas estão desalojadas e mais de 70 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 437 cidades foram afetadas e mais de 1,9 milhão de pessoas sofrem com as inundações.

"Esses números podem mudar ainda substancialmente ao longo dos próximos dias, na medida em que a gente consiga acessar as localidades e consiga ter a identificação de outras vidas perdidas", diz o governador Eduardo Leite (PSDB).

A Rio Grande Energia (RGE), concessionária de energia elétrica que atende parte do estado, divulgou que 184 mil clientes estão sem luz. Já a outra concessionária de energia, a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) Equatorial, divulgou que há mais de 163 mil clientes sem energia em sua área de atuação.

Ao todo, são mais de 385 mil sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, de acordo com a Defesa Civil.

Os temporais também causaram danos na infraestrutura viária do estado. Pelo menos 73 trechos de rodovias enfrentam algum tipo de bloqueio em razão disso. Do total, 43 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

De acordo com o balanço da Defesa Civil, mais de 270 mil estudantes foram impactados pelas cheias em escolas em toda Rede Estadual de ensino, com as aulas suspensas.

O boletim ainda mostra os números de escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

- 976 escolas

- 240 municípios

- 29 Coordenadorias Regionais de Educação

- 338.744 estudantes impactados

- 444 escolas danificadas com 183.028 estudantes matriculados.

- 74 escolas servindo de abrigo

O governo do Rio Grande do Sul passou a divulgar uma lista com o nome dos mortos e desaparecidos em razão dos temporais e cheias que atingem o estado. Algumas vítimas ainda não foram identificadas.

Mortos

- Artemio Cobalchini

- Avelino Marchiori

- Andrigo Oliveira de Avila

- Alexsanser Junior da Silva

-Ariel soares de Oliveira

- Adriana Trindade de Oliveira

- Alzemar Foster

- Ademir Jaehn Mascyejewski

- Beatriz Erthal

- Bernadete Marques da Silva

- Celi Fuchs

- Catharina Rizardo Belle

- Carolina Silveira Lopes

- Cleci Bergenthal

- Carlos Wolfart

- Delmar Waldomiro Sander

- Dirceu Milani

- Elisa Bucco Tomasi

- Enpidio Capra

- Emily Ulguin da Rocha

- Edna Neves Ferreira

- Eneida Vargas

- Gladis Elisabeth da Silva

- Helga Susana Hein

- Helio Hein

- Ilo Antônio Maria

- Ivonete Maria Cobalchini

- Jarves da Silva

- José Adair Oliveira

- Joao Carlos Erthal

- João Nelio Silva Barbosa

- Jeisel Luan Drandine de Matos

- Josemar Eduardo Lemos Dias

- João Pedro Duarte Vieiria

- Josiani Carolini da Silva

- Jocemar Zimmermann Branchine

- Josiane Machado

– Julio Antonio Maria

- Julia Izé

- João Arlindo Gregory

- Jose Alzemiro de Moraes

- Kaíque Andriel Ludvig Santos

- Kauane de Araújo machado

- Luiz Carlos Schutkovski

- Leandro Fortes Carvalho

- Lothar Schmitt

- Lucia Ramos Christillino

- Maria Conceição Coelho

- Miguel Eduardo de Oliveira Dias

- Melânia Neumann

- Mário José Forti

- Matilde Veronica Zimmermann

- Mario Renato da Silva

- Mateus Pereira

- Marlene Murlik

- Marina de Brito de Moraes

- Mateus Tansani

- Olindo Lopes

- Olandina Anna Bartz

- Onore Scheffer Bauer

- Olide Pierina Brondani

- Onércio Giovane Silveira Farias

- Orlando da Silva

- Paloma Mello da Silva

- Priscilo

- Rodrigo de Ávila Nunes

- Rodrigo Luis Pereira

- Rudimar Branchine

- Rejane Maria Vieira

- Rodrigo Cagol

- Silvio Antônio Pellicioli

- Silvane Soares

- Sayane Isabelle da Silva

- Sérgio Augusto Fernandes dos Anjos

- Vilmar Enar Lozado

- Valeria Maria Gregory

- Wagner Oliveira

Desaparecidos

- William da Silva Ramos

- Alexandre Luis Essig

- Célio José Guarnieri

- Allan Vinicius Matos Mendes

- Alessandro Luan Trindade

- Christian Kohl

- Thais Ariane Fluck

- Olivan Paulo da Rosa

- Alice Estivalet Santos

- Anilton de Oliveira Santos

- Carine Milani

- Isabel Velere Antonello Gallon

- Lourdes Helena Lazarini

- Natalia Cobalchini

- Nelsa Faccin Gallon

- Ingrid D. Wendler

- João Carlos Ristow

- Vilma dos Santos

- Antonio Carlos Pereira

- Belarmino da Silva Fontes

- Cristiano Ramires Rodrigues

- Darci Duinheimer Larrea

- Eric Santos

- Felipe Gonçalves Varela

- Maria Angelica Rodrigues

- Roberto Carlos Souto

- Valdemar Francisco Diniz da Silveira

- Vera Regina Tavares de Paula

- Denise Pacheco

- Luiz Odilon Rosa

- Maria Cristina Pacheco

- Maria do Carmo de Souza Rosa

- João Alexandre Gonçalves de Moraes

- Valdelirio Farias do Amaral

- Fabricio Adriano Wendt

- Flavio Antonio de Souza

- Darli de Freias

- Diana Alves Meirelles

- Manuella da Boit Wendt

- Adriana Maria da Silva

- Jorge Lauri Rodrigues

- Valson Tende

- Ana Maria Antunes

- Antonio Carlos Antunes

- Beatriz dos Santos Leal

- Bruno Ladwig Maciel

- Celso Padula Quintana

- Cristiano dos Santos Couto

- Elemir Paulo de Lima Martins

- Everaldo Navegantes Silva da Silva

- Gustavo Diomar Costa Faleiro

- Hellen Letícia Silva da Silva

- Iris Coelho de Feiras

- Jackson César Ferreira Magalhães

- Jhosana Lima Martins

Governo do Estado declara calamidade pública

O governador do estado Eduardo Leite (PSDB) declarou estado de calamidade pública . A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial.



"O Rio Grande do Sul vai precisar de uma espécie de Plano Marshall de reconstrução", disse. Em coletiva, Eduardo Leite (PSDB) afirmou que o estado precisará de um "Plano Marshall" para reconstrução."O Rio Grande do Sul vai precisar de uma espécie de Plano Marshall de reconstrução", disse.

"Um plano de excepcionalidade em processos, em recursos, em medidas absolutamente extraordinárias. Porque, como eu insisto, quem já foi vítima da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência e da demora", completou.

Leite reforçou que o momento "histórico" exige medidas "absolutamente extraordinárias, porque quem já foi vítima da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência", declarou a jornalistas no início desta noite de sábado.



O governador gaúcho frisou que as diferenças políticas precisam ser colocadas de lado no momento em que o estado enfrenta fortes chuvas. "Temos que estar à altura do que a história nos exige, como lideranças públicas, colocando de lado qualquer diferença neste momento", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para o Rio Grande do Sul, onde se reuniu com Leite no dia 2. No encontro, como uma medida emergencial, ficou decidida a criação de uma Sala de Situação Integrada, sob coordenação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas.

"Tudo que estiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, seja através da sociedade civil ou seja através dos nossos militares, vamos dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva", disse Lula, após a reunião.

Neste domingo, 5, o chefe do Executivo esteve novamente no Rio Grande do Sul. Durante a visita, elencou uma série de ações prioritárias que devem ser tomadas pelo governo federal para lidar com os efeitos dos desastres. Entre as providências, está a viabilização de uma linha de crédito para empresas afetadas.

Além disso, Lula garantiu verba para reconstrução de estradas no estado e prometeu reduzir a burocracia para as obras.

"Eu sei que o estado tem uma situação financeira difícil, sei que tem muitas estradas com problema. Quero dizer que o governo federal através do Ministério dos Transporte vai ajudar vocês a recuperarem as estradas estaduais", afirmou Lula em pronunciamento após sobrevoar a região metropolitana de Porto Alegre, acompanhado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco; e do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O governo federal enviou 100 integrantes da Força Nacional para o RS. A tropa federal tem ajudado nas operações de salvamento e resgate das pessoas atingidas pelas enchentes.



Dos 100 enviados para a região, 60 deles são bombeiros para auxiliar na resposta ao desastre causado pelos temporais no estado. Também foram deslocados para o estado 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes de resgate. São 36 policiais federais que estão envolvidos diretamente nos trabalhos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) mobilizou 75 agentes para as operações de salvamento e resgate das pessoas atingidas pelas enchentes, além de sete especialistas em resgate.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.