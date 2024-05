Ao todo, 1,916 milhão de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pelos eventos climáticos - César Lopes/Prefeitura de Porto Alegre

Publicado 10/05/2024 12:16 | Atualizado 10/05/2024 12:27

O Rio Grande do Sul contabiliza 70.772 pessoas acolhidas temporariamente em abrigos, porque foram forçadas a sair de suas residências devido às fortes chuvas que caem no estado desde 29 de abril. O dado consta no boletim da Defesa Civil estadual atualizado às 12h desta sexta-feira, 10.

O documento mostra também que 337.346 pessoas estão desalojadas em todo o estado. Além disso, o número de municípios gaúchos afetados pelos temporais chega a 435, o que representa 87,5% do total do estado (497).

Ao todo, 17,89% população total do estado, ou 1,947 milhão de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pelos eventos climáticos, de um total de 10,88 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul, conforme Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Até o momento, 116 vítimas fatais estão confirmadas e os nomes das pessoas mortas identificadas foram divulgados pela Defesa Civil estadual.

Ainda há uma morte em investigação para confirmar se há relação com os eventos meteorológicos recentes. Porém, o número de óbitos pode aumentar porque 146 pessoas ainda estão desaparecidas. No levantamento oficial, em todo o estado, há 756 feridos.