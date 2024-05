Atacante do Porto, Evanílson tem a melhor temporada na carreira em número de gols, o que o levou à Seleção - Divulgação/Porto

Publicado 10/05/2024 15:08 | Atualizado 10/05/2024 15:09

Evanilson vê sua, e justamente para disputar uma Copa América. O atacante do Porto foi a surpresa do técnico Dorival Júnior na lista divulgada nesta sexta-feira (10) e não escondeu a satisfação por finalmente realizar um sonho de criança.

"É uma alegria que não tem tamanho. Quando eu era garoto, ainda naquela fase de querer ser jogador, já tinha esse sonho de ser convocado para servir o meu país. Agora olho para trás e vejo que tudo deu certo. É um sentimento único", afirmou Evanilson.



Aos 24 anos, Evanilson vive um grande momento em Portugal. São 24 gols marcados e cinco assistências, seus melhores números desde que estreou pelos profissionais do Fluminense, em 2018. Em sua quarta temporada pelo Porto, o atacante é titular absoluto e tem uma média de 0,61 gol em 39 partidas. Um desempenho que chamou a atenção de Dorival Júnior.



Agora jogador de seleção brasileira, Evanilson não deixou de citar os dois clubes que fazem parte de sua vida ao longo dos anos.



"Agradeço ao Fluminense, clube que me formou e ao Porto, que me abriu as portas aqui na Europa. Estou feliz e realizado. Espero poder fazer na seleção brasileira o que tenho feito no meu dia a dia", completou.



A estreia do atacante na seleção brasileira pode acontecer em um dos dois amistosos de preparação para a Copa América, contra México, em 8 de junho, ou Estados Unidos, no dia 12.

Já a competição continental será entre 20 de junho e 14 de julho. A seleção brasileira estreia no dia 24, contra a Costa Rica.