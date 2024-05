Técnico Dorival Júnior e o o coordenador das seleções masculinas, Rodrigo Caetano na convocação para a Copa América - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 10/05/2024 14:15

somente 11 dos 26 jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2022 disputarão o torneio continental. Na primeira convocação, em março, Dorival Júnior avisou que a reformulação na seleção brasileira seria 'com uma mudança contínua'. Mas a lista que o treinador definiu para a Copa América mostra que o caminho é acelerar na troca por novos nomes para 2026:

O número é próximo da convocação inicial de Dorival, quando chamou apenas nove, mas muitos estavam machucados, tanto que Éder Militão, Alisson e Marquinhos retornaram desta vez. Por outro lado, Casemiro ficou fora por opção, assim como Neymar, Gabriel Jesus e Richarlison, por questões físicas. O que mostra que esse número pode aumentar no futuro.



Mas a tendência é o que se vê com a lista da Copa América, apostando nos jovens já com muita experiência no futebol europeu ou na própria seleção brasileira, casos de Bruno Guimarães, Paquetá, Martinelli, Raphinha, Rodrygo e Vini Jr, todos presentes na Copa do Mundo no Catar.



Além deles, Alisson, Ederson, Danilo, Militão e Marquinhos seguem para o torneio continental. Por outro, Weverton, Alex Sandro, Alex Telles, Thiago Silva, Everton Ribeiro, Fred e Fabinho ficam cada vez mais distantes de um retorno, enquanto Daniel Alves se aposentou. Já Bremer e Antony são incógnitas para o futuro.



"Mesmo que tenhamos jogadores jovens, a grande maioria está jogando em equipes de altíssimo nível e competições importantíssimas. Mesmo com pouca idade, uma vasta experiência. Eu discuto isso. É uma seleção bem equilibrada em todos os setores e que pode dar uma resposta positiva. Só vai chegar ao amadurecimento atuando", afirmou Dorival, que mandou recado para quem ficou fora:



"É uma mudança gradativa, propiciando que todos se apresentem. Não desanimem, não deixem que seja definitivo. Temos grandes jogadores que não foram chamados".



Antes da Copa América, que começa em 20 de junho e vai até 14 de julho, a seleção brasileira joga amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, respectivamente. Os jogadores começam a se apresentar em 30 de maio.



Veja a lista de convocados para a Copa América



Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);



Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);



Meias: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);



Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).