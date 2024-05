Marquinhos foi um dos jogadores que participaram da campanha da nova camisa do PSG - Divulgação

Marquinhos foi um dos jogadores que participaram da campanha da nova camisa do PSGDivulgação

Publicado 10/05/2024 13:41

O PSG lançou, nesta sexta-feira (10), os novos uniformes que os jogadores irão utilizar na temporada 2024/25. Principal astro do time, mas em fim de contrato e especulado como reforço do Real Madrid, Kylian Mbappé não apareceu nas fotos de promoção do novo material esportivo.







Esta nova camisa oferece uma interpretação moderna e ousada da tradicional camisa Hechter.



Disponível agora para pré-venda

https://t.co/h9A32RtppU



pic.twitter.com/LCTkwphlaT — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 10, 2024

O desenho da tradicional camisa azul traz como novidade a volta da faixa vermelha estampada no centro da camisa, que desta vez está "pincelada". Segundo a fornecedora, o estilo inspira-se na arte urbana de Paris. O uniforme segue com shorts e meiões azuis



As novas peças serão apresentadas para os torcedores neste final de semana, quando a equipe feminina entrar em campo no sábado, diante do Paris FC, pela semifinal do Campeonato Francês Feminino. Já o time masculino estreia os uniformes no domingo, contra o Toulouse, pela 33ª rodada da liga nacional.



A ausência de Mbappé nas fotos de divulgação dos uniformes reforça a especulação de que o jogador não seguirá para a próxima temporada. Com contrato válido até julho de 2024, ele poderia ter acionado uma cláusula de renovação automática por mais um ano em julho de 2023, mas optou por manter a data de encerramento do vínculo.



De acordo com a imprensa europeia, o próximo destino do craque francês será o Real Madrid. Em fevereiro, o jornal espanhol "Marca", cravou que o contrato do jogador com o clube merengue já estava assinado. Grandes veículos de imprensa franceses, como L’Équipe e RMC Sports, deram a mesma informação. Aos 25 anos, o atacante chegou à equipe em 2018. Até o momento, acumula 306 jogos e 255 gols pela equipe francesa.