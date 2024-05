Wendell em ação durante Inglaterra x Brasil - Rafael Ribeiro/ CBF

Publicado 10/05/2024 22:58

Rio - Wendell admitiu que ficou emocionado com a convocação para a disputa da Copa América . O lateral almejava defender a seleção brasileira em uma grande competição. Ele chegou a ficar perto de realizar esse sonho em 2016, mas uma lesão ligamentar do tornozelo esquerdo o impediu de ir às Olimpíadas. Oito anos depois, o jogador finalmente alcançou o objetivo.

"Estou extremamente feliz. Ser chamado para defender o meu país em uma grande competição como a Copa América é a concretização de um sonho. Já estive muito perto de participar dos Jogos Olímpicos, no Brasil, mas uma lesão interrompeu aquele sonho. Agora, recebi esta grande notícia e estou bem emocionado, sem palavras para descrever a alegria que estou sentindo", disse Wendell.

"Vou me dedicar de corpo e alma para retribuir a confiança e, ao lado de todos os jogadores e profissionais do nosso grupo, lutar para ganhar este troféu", completou.

O lateral-esquerdo do Porto, cabe lembrar, foi convocado por Dorival na data Fifa de março, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Ele foi titular nas duas partidas.

Wendell, aliás, vive grande fase. Além das convocações, completou 100 jogos com a camisa do Porto no mês passado e recebeu homenagem do clube do norte de Portugal

"É importante realçar a importância do Porto e de todo o nosso grupo e equipe técnica neste momento. Eu não estaria sendo convocado para a seleção se o trabalho no dia a dia não estivesse bem feito. Nós temos o mister (Sérgio) Conceição, que é um ótimo profissional e estou muito grato a ele por todos os ensinamentos e conselhos que me deu ao longo destes anos em Portugal. Se eu melhorei como jogador, devo muito a ele", afirmou Wendell.

Agenda

Antes da Copa América, a seleção fará dois amistosos. O primeiro será contra o México, no dia 8 de junho, no Kyle Field, em College Station, no Texas. O segundo será diante dos Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

A Copa América começa no dia 20 do mesmo mês. A estreia no torneio acontecerá em 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles.