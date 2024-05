Mateo Ponte celebra gol marcado diante do Atlético-GO, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/05/2024 19:30

Rio - O lateral-direito Mateo Ponte, do Botafogo , foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do mês de abril. No período, ele atuou em três partidas e fez um gol, diante do Atlético-GO, na vitória alvinegra por 1 a 0, no Nilton Santos.