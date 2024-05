Júnior Santos marcou o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU - Vítor Silva/Botafogo

Júnior Santos marcou o gol da vitória do Botafogo sobre a LDUVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2024 15:38

Rio - Vivendo uma temporada iluminada, Júnior Santos foi fundamental para o Botafogo mais uma vez. O camisa 11 marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Glorioso em cima da LDU , na última quarta (8), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, e segue colecionando bons números em 2024.

Ele é o atacante do Brasileirão líder em gols e em participações nesta temporada. Em 26 jogos, marcou 15 vezes e deu quatro assistências.

Na Libertadores, a premissa é a mesma. São nove gols e uma assistência na competição, fato que também o torna líder, mas desta vez entre todas as posições. Os dados são do "SofaScore".



Júnior Santos é o atacante da Série A líder em gols e em participações gols (19) na temporada 2024.



26 jogos

15 gols

4 assistências

100 mins p/ participar de gol (!)

69% conversão de chances claras (!)

55 finalizações (31 no gol!)

Nota Sofascore 7.41 pic.twitter.com/FCeWCnQjnv — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 9, 2024

Com a situação um pouco mais tranquila na competição continental, a equipe alvinegra vira a chave para o Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Fortaleza, no domingo (12), às 16h (de Brasília), no Castelão. O Glorioso está em terceiro, com nove pontos.