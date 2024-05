Artilheiro da Liberta, com 9 gols, Júnior Santos deu a vitória ao Bota - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2024 07:30

Rio - Júnior Santos destacou a sintonia do grupo com o técnico Artur Jorge após a vitória do Botafogo sobre a LDU por 2 a 1 , na noite da última quarta-feira (8), pela Libertadores. Em apenas nove jogos com o treinador, o Glorioso soma seis vitórias e três derrotas. Além disso, são 17 gols marcados e nove sofridos no período.

"Por mais que tenha pouco tempo, a gente consegue treinar bem, temos jogadores inteligentes, que conseguem assimilar aquilo que ele pede. A gente tem conseguido fazer isso, movimentar bem durante os jogos", disse Júnior Santos.

O camisa 11 também falou sobre o pedido de Artur Jorge na marcação. Nesse sentido, Júnior ressaltou que a ideia é adiantar as linhas e pressionar o adversário, independentemente do placar.

"Uma coisa que ele sempre pede é que a parte defensiva comece na frente. Então, mesmo que a gente esteja ganhando, continuamos pressionando o adversário, a linha continua subindo. Jogadores de trás também estão fazendo um grande trabalho. Enaltecer nossa defesa, foram muito bem", afirmou o atacante.

Na partida desta quarta-feira, o Botafogo saiu na frente, com Hugo, mas sofreu o empate já na reta final do primeiro tempo. Na etapa complementar, Júnior Santos apareceu para marcar e garantir a vitória alvinegra. Apesar do protagonismo, o atacante preferiu dividir os méritos com a equipe.



"Parabéns a todo grupo. Fizemos um grande jogo coletivo, o individual se destacou. Hugo também fez um grande jogo, vale destacar. Foi lá, fez o gol e nos ajudou. O Botafogo não é só quem fez o gol, é todo mundo que se empenha, o treinador, que passa o plano... A gente abraça e consegue a vitória", destacou o camisa 11.



Júnior Santos, aliás, já está marcado na história do Botafogo. O atacante é o maior artilheiro do Alvinegro na história da Libertadores. Ele soma nove gols em oito jogos pelo Glorioso na competição continental.



"É um sentimento a mais, uma vontade a mais, que a gente entra em campo. Quando toca o hino da Libertadores, principalmente para mim. Sempre assisti de casa, sempre vi grandes jogadores jogar a Libertadores. Vou aproveitar isso ao máximo", contou Júnior Santos.