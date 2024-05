Desde a chegada de Artur Jorge, Bastos tem sido um dos destaques do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Desde a chegada de Artur Jorge, Bastos tem sido um dos destaques do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/05/2024 16:00

Rio - O zagueiro Bastos, do Botafogo , vive grande fase desde a chegada do técnico português Artur Jorge. O angolano assumiu de vez a titularidade na linha defensiva do Alvinegro e tem sido um dos destaques da equipe até o momento.

Leia mais: Júnior Santos é o atacante do Brasileirão com mais gols na temporada

Apesar de ser um zagueiro combativo, Bastos não sofre dribles há seis jogos. Diante da LDU, na última quarta-feira (8), quando o Botafogo venceu o time equatoriano por 2 a 1, no Nilton Santos , ele foi um dos melhores em campo.

Leia mais: Botafogo pode se classificar para oitavas da Libertadores na próxima rodada

O último drible sofrido pelo atleta foi na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 14 de abril. Na ocasião, o Alvinegro foi derrotado por 3 a 2, fora de casa.

O defensor foi contratado pelo Glorioso na segunda janela de transferências do ano passado. No período, porém, não recebeu muitas oportunidades e foi reserva na reta final da temporada. Em 2024, o angolano de 32 anos ganhou minutagem durante a disputa do Campeonato Carioca e, agora, tem se destacado entre os titulares.

Agenda

Após a vitória na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Fortaleza, no Castelão, domingo (12), às 16h (de Brasília).

A equipe comandada por Artur Jorge ocupa a terceira posição, com 9 pontos, um de desvantagem para o líder Bahia.