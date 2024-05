O Botafogo do técnico Artur Jorge faz as contas para se classificar para as oitavas da Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/05/2024 11:55 | Atualizado 09/05/2024 11:56

além de vencer fora de casa o Universitario, do Peru, o Glorioso terá de torcer por um tropeço da LDU no Equador, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia.

A difícil vitória por 2 a 1 sobre a LDU , quarta-feira (8) no Nilton Santos, deixou o Botafogo em segundo lugar do Grupo D e também perto da classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Para isso,no Equador, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia.

Com seis pontos em quatro jogos, o time de Artur Jorge está em segundo lugar, empatado com os colombianos, que têm melhor saldo (2 contra 0). Se vencer no Peru, o Botafogo chegaria a nove pontos e abriria quatro de vantagem sobre o Universitario, que ficaria com cinco.



Mas precisaria do outro confronto do grupo para garantir a vaga com uma rodada de antecedência. Isso porque a LDU está em último lugar, com quatro pontos. Caso empate ou perca, também não conseguiria alcançar o Glorioso.

Por outro lado, uma vitória dos equatorianos embolaria o grupo e obrigaria a um confronto direto na Colômbia. Ainda assim, a situação não seria ruim, já que o Junior Barranquilla ficaria com seis pontos.



Ou seja, o Botafogo teria a vantagem do empate na sexta rodada. Mas não poderia perder, sob o risco de ser ultrapassado no saldo de gols pelos colombianos e também pela LDU, caso vença em casa o Universitário.



Se o Botafogo perder no Peru



Entretanto, as contas podem ser mais complicadas em caso de derrota na próxima quinta-feira (16). Afinal, o Glorioso ficaria com seis pontos e seria ultrapassado pelos peruanos, que iriam para oito. Além disso, poderia cair para o último lugar do grupo, se a LDU vencer também.



A uma rodada no fim, obrigaria a vencer o Junior Barranquilla fora de casa.