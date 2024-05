Éder Militão em ação durante Brasil x Senegal, em Lisboa - Joilson Marconne / CBF

Éder Militão em ação durante Brasil x Senegal, em LisboaJoilson Marconne / CBF

Publicado 10/05/2024 18:08 | Atualizado 10/05/2024 18:09

"Feliz e honrado em estar de volta à Seleção Brasileira. Vamos juntos em busca da Copa América. Obrigado, Deus!", escreveu Militão, no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eder Gabriel Militao (@edermilitao)

O último jogo de Militão pelo Brasil foi no dia 20 de junho de 2023. Na ocasião, a Canarinho perdeu o amistoso para a seleção de Senegal por 4 a 2 no Estádio José Alvalade , em Lisboa, Portugal. O zagueiro atuou durante os 90 minutos.

Ele voltou a jogar no dia 31 de março deste ano, curiosamente contra o Athletic Bilbao. O zagueiro entrou em campo já na reta final da partida. Desde então, entrou em campo mais seis vezes.

"O Militão está à disposição e está sendo inserido aos poucos. Podemos ter uma possibilidade de recuperação total, se já não aconteceu. Dificilmente seu treinador alteraria a equipe em função da recuperação dele. Tenho um conhecimento grande dele, da sua capacidade e das suas condições, e tenho certeza que chegará bem", disse o técnico Dorival Júnior

Agenda

O primeiro amistoso da seleção brasileira será contra o México, no dia 8 de junho, no Kyle Field, em College Station, no Texas. O segundo será diante dos Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

A Copa América começa no dia 20 do mesmo mês. A estreia no torneio acontecerá em 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles.