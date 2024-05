Fernando Diniz - Lucas Merçon / Fluminense FC

10/05/2024

Rio - A primeira metade da temporada para o departamento médico do Fluminense vem sendo de muito trabalho. Com Douglas Costa machucado , o Tricolor ultrapassou a marca de 20 lesões no ano. O cenário é preocupante, visto que, em 2023, o número de problemas físicos foi de 33.

Desde que o elenco principal retornou de férias, no final de janeiro, 15 jogadores já passaram pelo DM do clube das Laranjeiras. Deste total, oito são ou eram atletas titulares na equipe de Fernando Diniz.

Perguntado na coletiva sobre o alto número de lesões nesta temporada, Fernando Diniz disse que "não é comum o Fluminense ter muitos jogadores lesionados" e revelou um sentimento de alívio pelas contratações feitas neste ano para encorpar a equipe. De acordo com ele, isso "tem dado suporte e o elenco sabe responder a esse tipo de necessidade".

Até o momento, o jogador que mais teve problemas físicos foi o lateral Samuel Xavier — três, sendo uma fratura no pé direito, uma lesão na panturrilha direita e outra no joelho direito.

Outro nome que chama a atenção é o de Gabriel Pires. Com apenas dois jogos feitos pelo Fluminense, o volante continua convivendo com problemas físicos, algo que vinha sendo comum no Botafogo, seu antigo clube. São duas lesões sofridas e quase três meses sem atuar pelo Tricolor.

Confira os jogadores que já passaram pelo DM do clube

Samuel Xavier - 3 vezes (joelho, panturrilha e pé)

Keno - 2 vezes (tendão e tornozelo)

Douglas Costa - 2 vezes (coxa)

Renato Augusto - 2 vezes (joelho e panturrilha)

Gabriel Pires - 2 vezes (lesão muscular e joelho)

Cano - 1 vez (joelho)

Marcelo - 1 vez (perna)

Marlon - 1 vez (joelho)

Lelê - 1 vez (joelho)

André - 1 vez (joelho)

Ganso - 1 vez (panturrilha)

Thiago Santos - 1 vez (coxa)

Manoel - 1 vez (joelho)

Felipe Melo - 1 vez (joelho)

Yony González - 1 vez (joelho)*

*não está mais no clube