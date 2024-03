Éder Militão em treinamento pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 30/03/2024 10:39 | Atualizado 30/03/2024 10:40

Espanha - Após ficar mais de sete meses ausente por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, será relacionado por Carlo Ancelotti para o jogo contra o Athletic Bilbao, no próximo domingo (31), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Tal notícia foi confirmada pelo próprio treinador, que garantiu que o brasileiro se recuperou bem da lesão.

"Militão volta amanhã, o que é a notícia mais importante. Ele treinou bem. Ainda precisa jogar futebol", garantiu Ancelotti, em entrevista coletiva concedida neste sábado (30).

Militão sofreu a lesão no primeiro jogo do Real Madrid na temporada, pela rodada inauguratória do Campeonato Espanhol, no dia 12 de agosto. O jogador foi substituído aos 50 minutos do jogo contra o Athletic Bilbao e não entrou mais em campo na temporada desde então.

Recuperado de lesão, o zagueiro voltou aos treinamentos com o elenco do Real Madrid no início de março e, segundo Ancelotti, participou bem. A tendência é que Militão comece no banco de reservas no jogo contra o Athletic Bilbao, mas o treinador não descartou colocá-lo durante a partida.

"Militão? Posso dar-lhe minutos amanhã. O joelho dele está muito bom, ele precisa jogar. Ele se recuperou muito bem. Mas precisa de tempo para voltar ao seu nível", disse o italiano.