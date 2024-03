Vini Jr, camisa 7 do Real Madrid, luta contra o racismo assiduamente na Espanha - Jose Jordan / AFP

Publicado 30/03/2024 21:56 | Atualizado 30/03/2024 22:00

"Neste fim de semana nem vou jogar. Mas tivemos três casos desprezíveis de racismo só neste sábado na Espanha.", disse Vini.

O primeiro a ser ofendido foi o argentino Marcos Acuña. O lateral-esquerdo do Sevilha, que estava sendo ofendido, alertou o árbitro da partida, Javier Iglesias Villanueva, e um dos assistentes que rapidamente acionaram o protocolo para casos de injúria racial.

O duelo foi paralisado aos 23 minutos do segundo tempo, tendo sido terrompido por cerca de dois minutos e meio. Um aviso foi feito no sistema de som do Coliseum Alfonso Pérez, estádio do Getafe, e logo depois não houve mais relatos de ofensas proferidas ao jogador. O técnico Quique Flores também foi alvo.

Depois, o goleiro Sarr, do Rayo Majadahonda, da terceira divisão espanhola, sofreu injúria racial por parte de torcedores na arquibancada e, ao ouvir, foi confrontar os autores dos insultos.

A partida foi paralizada aos 45 minutos do segundo tempo e Sarr acabou sendo expulso pelo árbitro da partida pela briga com os torcedores. Em protesto, seus companheiros de time decidiram abandonar o campo e não voltar mais.

Em sua publicação, Vini demonstra apoio aos três e afirma que o racismo deveria ser considerado como crime na Espanha.

Confira a publicação de Vini Jr na íntegra

"Neste fim de semana nem vou jogar. Mas tivemos três casos desprezíveis de racismo só neste sábado em Espanha.



Todo o meu apoio ao Acuña e ao técnico Quique Flores, do Sevilla. Para Sarr e @RMajadahonda que sua bravura inspire outros. Os racistas devem ser expostos e os jogos não podem continuar com eles nas arquibancadas.



Só teremos vitória quando os racistas saírem dos estádios direto para a cadeia, lugar que merecem."