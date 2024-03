Carlinhos será jogador do Flamengo após o fim do Carioca - Vitor Melo / NIFC

Carlinhos será jogador do Flamengo após o fim do CariocaVitor Melo / NIFC

Publicado 30/03/2024 19:30 | Atualizado 30/03/2024 21:40

Rio - Novo reforço do Flamengo, o atacante Carlinhos passou em branco na derrota por 3 a 0 do Nova Iguaçu contra seu futuro clube . Jogador da Laranja Mecânica da Baixada até o final do Carioca, o camisa 9, apesar da larga vantagem que o Rubro-Negro possui, acredita ainda numa reviravolta no segundo jogo.

"A gente sabe da qualidade do Flamengo, maior investimento da América do Sul, mas o jogo é jogado. Temos que seguir acreditando até o fim. Tomamos os três gols hoje, mas tem outro jogo. Temos que trabalhar a semana toda, virmos forte psicologicamente no próximo domingo.", disse Carlinhos.



O atacante ainda admitiu que era um sonho jogar no Flamengo, mas prega foco primeiro no Nova Iguaçu, para, aí sim, se apresentar 100% ao clube da Gávea.

"É um sonho jogar no Flamengo. Comigo não é diferente, mas estou focado no Nova Iguaçu. Estou pensando aqui primeiro, e, se possível, ser campeão. É um passo de cada vez", finalizou.

Com as duas mãos na taça após vencer o jogo de ida por 3 a 0, o Flamengo pode perder para o Nova Iguaçu no próximo domingo (7) por até dois gols de diferença que será campeão carioca. Se o clube da Baixada devolver os três gols de saldo, a decisão irá para os pênaltis.