Endrick foi destaque nos amistosos da seleção brasileira em março deste anoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/05/2024 17:00

São Paulo - Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Endrick, de 17 anos, foi convocado para disputar a Copa América pela Seleção. O garoto celebrou a conquista e valorizou a oportunidade dada pelo treinador Dorival Júnior.

"É muito importante representar o Brasil, o meu país. É difícil falar agora por causa da emoção. Estar lá é um sonho realizado", afirmou.

Antes da Copa América, o atacante disputará os amistosos do Brasil contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho. A competição continental, que terá início no dia 14 do mesmo mês, será a primeira de Endrick com o elenco principal.

"Fico contente pela pessoa que eu estou me tornando. Não sou de baixar a cabeça, nunca desisto fácil das coisas e é isso. Agora é trabalhar bem aqui para chegar bem à Seleção", ponderou.

Em março, o centroavante já havia sido convocado para os amistosos contra Espanha e Inglaterra. Ele, inclusive, mandou a bola para as redes nas duas partidas.

Endrick será reforço do Real Madrid no meio deste ano. A convocação antecipou a despedida do garoto do Palmeiras, que disputará no máximo mais sete jogos com a camisa alviverde. "Muita gratidão. O clube vai estar sempre no meu coração", garantiu o camisa 9.