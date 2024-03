Endrick fez um dos gols da seleção brasileira no empate com a Espanha, no Santiago Bernabéu - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 27/03/2024 16:12

Futuro atacante do Real Madrid, Endrick mostrou grande potencial nos amistosos da seleção brasileira na Europa. O garoto de 17 anos se destacou contra Inglaterra e Espanha, mandando a bola para as redes em ambas as oportunidades.

O centroavante vive momento iluminado. No duelo com os ingleses , entrou aos 25 minutos da segunda etapa e, logo depois, marcou o gol que deu a vitória para o Brasil. Diante dos espanhóis , na última terça-feira (26), Endrick foi sacado do banco de reservas no intervalo e mandou para dentro aos cinco minutos.

Nesta Data Fifa, de acordo com o 'SofaScore', o brasileiro precisou de 32 minutos em campo para marcar um gol. Além disso, finalizou três vezes - todas na meta adversária - e teve 22 ações com a bola.

Endrick é uma das maiores promessas do futebol brasileiro e surge como opção para dominar posição na Seleção. Nos dois amistosos, Rodrygo fez a função de centroavante, como um falso nove.