Endrick foi o destaque do Palmeiras na arrancada rumo ao título do Brasileirão - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 21/03/2024 14:52 | Atualizado 21/03/2024 14:53

Rio - O atacante Endrick, do Palmeiras, é o jogador mais valioso do futebol brasileiro, segundo um levantamento feito pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES). Aos 17 anos, o futuro jogador do Real Madrid teve seu valor estimado em 80,5 milhões de euros (R$ 437,8 milhões).

O ranking feito pela CIES é um estudo que calcula o valor de transferência aproximado dos jogadores da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O segundo lugar ficou com o atacante Paulinho, cria das categorias de base do Vasco e que, atualmente, defende o Atlético-MG, com o valor estimado em 41,7 milhões de euros (R$ 226,8 milhões), empatado com Pedro, do Flamengo.

O Rubro-Negro é o clube que tem mais jogadores figurando no top-10 da lista da CIES. Além de Pedro, Gerson, Victor Hugo, Ayrton Lucas e Nicolás de la Cruz também aparecem no ranking. O Fluminense é outro time do Rio com um representante: o colombiano Jhon Arias.

Confira abaixo o top-10 do ranking de jogadores mais valiosos do Brasil, segundo a CIES:

1- Endrick (Palmeiras) – 80,5 milhões de euros (R$ 437,8 milhões)

2- Paulinho (Atlético-MG) – 41,7 milhões de euros (R$ 226,8 milhões)

3- Pedro (Flamengo) – 41,7 milhões de euros (R$ 226,8 milhões)

4- Gerson (Flamengo) – 39,7 milhões de euros (R$ 215,9 milhões)

5- Yuri Alberto (Corinthians) – 35 milhões de euros (R$ 190,3 milhões)

6- Victor Hugo (Flamengo) – 31,7 milhões de euros (R$ 172,4 milhões)

7- Ayrton Lucas (Flamengo) – 29 milhões de euros (R$ 157,7 milhões)

8- De la Cruz (Flamengo) – 27,6 milhões de euros (R$ 150,1 milhões)

9- Jhon Arias (Fluminense) – 25,5 milhões de euros (R$ 138,7 milhões)

10- Murillo (Palmeiras) – 24,2 milhões de euros (R$ 131,6 milhões)