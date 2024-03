Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025 - Vítor Silva / Botafogo

Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025Vítor Silva / Botafogo

Publicado 21/03/2024 14:45

Rio - O Vasco ainda busca reforços para a temporada deste ano e a contratação de um volante é prioridade. Um dos nomes cogitados foi o de Marlon Freitas , meia do Botafogo , mas Alexandre Mattos, diretor de futebol do Cruz-Maltino, descartou a investida. De acordo com a Rádio Tupi, o fato do atleta ter contrato em vigor e atuar como titular no Alvinegro dificultaria o negócio.

Marlon Freitas foi um dos destaques do Botafogo em 2023, mas terminou o ano em baixa com a torcida. Agora, em 2024, conseguiu retomar as boas atuações e tem sido alvo de elogios. O volante foi, inclusive, titular no duelo de volta com o RB Bragantino, pela Pré-Libertadores.

Técnico do Vasco, Ramón Díaz deseja que alguns jogadores cheguem na janela de transferências doméstica - que vai do dia 1º ao 18 de abril - para reforçar o plantel.