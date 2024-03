Dorival Júnior em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/03/2024 14:39

Rio - Técnico do Brasil nas duas últimas Copas do Mundo, Tite manifestou seu apoio a Dorival Júnior, que iniciará sua trajetória no comando da Seleção no próximo sábado (23), em amistoso com a Inglaterra. O treinador do Flamengo afirmou que torce pelo sucesso do colega e destacou a complexidade do desafio.

“Torci muito pelo Diniz e torço muito pelo Dorival. São duas pessoas que tenho um relacionamento mais próximo, o Dorival, inclusive, eu joguei com ele, tenho uma afinidade. O que posso desejar a ele é muita luz, muita felicidade. E sei do grande grau de dificuldade que é, eu tenho a noção exata”, afirmou Tite em entrevista à Conmebol.

O treinador do Flamengo também brincou com Dorival, afirmando que deseja fazer o técnico ter que "quebrar a cabeça" em suas convocações.

“(Minha relação com a seleção é) fazer o Flamengo arrebentar, ter a melhor produção possível, ter todos os atletas selecionáveis. E que ele possa quebrar a cabeça cada vez mais em poder selecionar e ter grandes atletas em condição técnica à disposição da seleção. Se vamos reclamar, isso é outra história, em uma outra alçada, uma alçada diretiva um pouco acima”, finalizou.

A seleção brasileira enfrenta a Inglaterra, na próximo sábado (23), às 16h (de Brasília), em Londres. Depois, na terça (26), terá pela frente a Espanha, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.