Leila Pereira é a chefe da delegação brasileira para os amistosos desta data FifaRafael Ribeiro/CBF

Sem posicionamento de jogadores da seleção brasileira ou da CBF sobre os casos de estupro envolvendo Daniel Alves e Robinho, a chefe da delegação na Europa e presidente do Palmeiras, Leila Pereira, viu-se na obrigação de falar nesta quinta-feira (21). Ela criticou a decisão da Justiça espanhola de conceder liberdade provisória ao ex-lateral

A dirigente também vê o desenrolar dos dois casos como 'um tapa na cara das mulheres'.



"Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte", afirmou Leila ao site 'Uol'.



liberdade provisória com o pagamento de 1 milhão de euros (5,4 milhões de reais), enquanto os recursos são avaliados na Justiça.

Daniel Alves está preso desde 10 de janeiro de 2023 em Barcelona e foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem no fim de dezembro de 2022, em uma boate na cidade catalã. Entretanto, ele conseguiu, na quarta-feira (20) a, enquanto os recursos são avaliados na Justiça.