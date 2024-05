David Luiz foi titular do Flamengo contra o Millonarios - Mauro Pimentel/AFP

David Luiz foi titular do Flamengo contra o MillonariosMauro Pimentel/AFP

Publicado 29/05/2024 15:17

vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios, na última quarta-feira (28), David Luiz teve uma boa atuação no Maracanã e formou uma dupla de zaga firme ao lado de Léo Ortiz. Um dos melhores em campo, o camisa 23, reserva ao longo do ano, mostrou que pode ser peça importante para o time de Tite no restante da temporada. Rio - Novidade na escalação do Flamengo nae formou umaUm dos melhores em campo, o camisa 23, reserva ao longo do ano,

Diante dos colombianos, David teve ótima participação nas ações defensivas do Flamengo, com um corte, uma finalização bloqueada, duas interceptações, dois desarmes e nenhum drible sofrido, segundo o "Sofascore". Além disso, participou da jogada que resultou no segundo gol rubro-negro.

o camisa 23 mostrou que também pode correr por fora. A boa atuação de David Luiz acontece em meio à uma incógnita na zaga do Flamengo. Titular absoluto, Fabrício Bruno está a caminho da Inglaterra para defender o West Ham e abrirá uma lacuna no setor. Léo Ortiz é o favorito para herdar a titularidade, mas

David Luiz já deu provas de que também que pode ajudar o Flamengo fora de campo. Um dos líderes do elenco, o zagueiro vem sendo importante para orientar alguns jogadores mais novos, que fazem elogios a ele publicamente pela postura. O caso mais marcante foi o de Rodinei, que deu a volta por cima em 2022.