Até o momento, a torcida do Flamengo é dona dos três maiores públicos da Libertadores entre brasileiros em 2024 - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 29/05/2024 15:11 | Atualizado 29/05/2024 15:13

Rio - A vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Millonarios-COL nesta terça-feira (29) garantiu a classificação do time comandado por Tite para a próxima fase da Libertadores. Fora de campo, a torcida empurrou os jogadores e compareceu em peso no Maracanã: 60.335 pagantes (64.268 presentes). Este é o recorde de público entre clubes brasileiros nesta edição do campeonato, até agora.

Com isso, o Rubro-Negro fecha a fase de grupos com as três primeiras posições neste ranking. As partidas contra Bolívar-BOL e Palestino-CHI registraram, respectivamente, 59.424 e 55.417 pagantes. O São Paulo aparece na 4ª e 5ª colocações, nos jogos contra o Barcelona-EQU e o Cobresal-CHI.

Vitória tranquila

A vitória do Flamengo foi construída logo no primeiro tempo, com dois gols de Pedro e um gol contra de Vargas. Tendo controle da posse de bola e a imposição na marcação, os donos da casa praticamente não sofreram riscos enquanto ainda criaram mais chances para ampliar na segunda etapa.

Apesar da classificação, a equipe se classifica como vice no seu grupo na Libertadores pela segunda vez consecutiva. O sorteio das oitavas acontecerá em 3 de junho, em Luque, Paraguai.