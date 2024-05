Pedro, do Flamengo, chegou a cinco gols na Libertadores de 2024 - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/05/2024 09:50 | Atualizado 29/05/2024 09:59

Rio - Pedro brilhou mais uma vez pelo Flamengo na Libertadores. O centroavante marcou na vitória sobre o Millonarios, da Colômbia, por 3 a 0, nesta terça-feira (28), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos, e chegou a 24 gols na história da competição. O camisa 9 se aproximou da marca de Gabigol, que é o recordista do clube.

Gabigol é o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores com 30 gols — é também o brasileiro com mais gols na competição, com 31 (fez um pelo Santos). Pedro, por sua vez, aparece em segundo, com 24. Ele está a um de igualar Fred, Palhinha e Riquelme e entrar para a lista dos dez maiores artilheiros de todos os tempos do torneio.

Além disso, Pedro segue na disputa pela artilharia na atual edição da competição. Ele chegou a cinco gols e igualou Paulinho (Atlético-MG), Francisco da Costa (Bolívar) e Maxi Silveira (Peñarol) na vice-liderança. Júnior Santos, do Botafogo, é o líder com nove gols. O camisa 9 já foi artilheiro da competição uma vez (em 2022, com 12 gols).

Com a vitória, o Flamengo assegurou a classificação às oitavas de final em segundo lugar no Grupo E, com dez pontos. Na próxima fase, o Rubro-Negro decidirá a classificação às quartas fora de casa. O próximo adversário será definido em sorteio, no dia 3 de junho, em Luque, no Paraguai.