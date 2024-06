Flamengo Soccer Camp acontecerá em Orlando, nos Estados Unidos - Divulgação/Flamengo

Publicado 04/06/2024 13:38 | Atualizado 04/06/2024 13:41

Rio - Nesta terça-feira, 4, o Flamengo anunciou o lançamento inédito de um "camp" nos Estados Unidos. O "Flamengo Soccer Camp", projeto de treinamento intensivo de futebol para crianças e jovens entre 6 e 17 anos (nascidos entre 2006 e 2017), acontecerá entre os dias 29 e 2 de agosto, em Orlando, na Flórida. Este é mais um passo do Rubro-Negro para a internacionalização da marca.

"O Flamengo é a principal marca esportiva do Brasil, tanto por suas conquistas quanto pela grandiosidade da Nação Rubro-negra, com mais de 48 milhões de torcedores apaixonados. Vemos no trabalho de internacionalização um processo importante para crescer ainda mais a força da nossa marca. Neste cenário, o Flamengo Soccer Camp é mais um passo importante", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

"No começo do ano, fizemos a pré-temporada de nosso time profissional nos EUA e, agora, lançamos a primeira turma do projeto na Flórida. Não temos dúvida de que a metodologia e os valores do Flamengo vão criar raízes importantes, conquistando cada vez mais apaixonados pelo nosso Flamengo também no exterior”, completou.

O Fla comunicou que o "Camp" contará com a presença de olheiros do clube e a realização de peneiras durante os treinamentos. Outras ações e benefícios ainda serão anunciados.

"Com o Flamengo Soccer Camp, vamos expandir de forma inédita a Escola Flamengo para fora do Brasil, criando uma oportunidade única de diversão nas férias, aliada às atividades técnicas com o DNA da formação de base do Flamengo", disse José Martins, presidente da Time Forte, empresa responsável pela gestão de todas as franquias da Escola Flamengo no Brasil e sócio do projeto.

"Orlando é quase um estado brasileiro fora do Brasil, então esperamos atrair muitos brasileiros, mas também queremos levar a Escola Flamengo e a cultura do nosso futebol para crianças norte-americanas e de outras nacionalidades. Vamos ter semanas de muito aprendizado e experiências incríveis", finalizou.