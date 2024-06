Maracanã ficará sob gestão de Flamengo e Fluminense por 20 anos - Divulgação / Maracanã / CBF

Maracanã ficará sob gestão de Flamengo e Fluminense por 20 anosDivulgação / Maracanã / CBF

Publicado 04/06/2024 10:08

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou, nesta terça-feira (4), a homologação da vitória do Consórcio formado por Flamengo e Fluminense na licitação do Maracanã. Os rivais administram o estádio desde 2019 e, agora, será responsável por toda operação do Complexo Maracanã em um contrato válido por 20 anos.

O processo da licitação foi o segundo desde a reinauguração para a Copa de 2014 após reforma de modernização. Além da dupla Fla-Flu, o Vasco e a WTorre, juntos, e o grupo Arena 360, que administra o Mané Garrincha, em Brasília, participaram. Apenas o consórcio do Cruz-Maltino chegou disputou a etapa final.

A parte financeira, como publicado no Diário Oficial, conta com uma proposta de R$ 20.060.864,12 por ano, superior em relação ao concorrente na final. O vínculo ainda não foi assinado, o que deve acontecer ainda este mês.

Agora, Flamengo e Fluminense tem 60 dias para criar Sociedade de Propósito Específico (SPE) para a gestão em conjunto do estádio. As participações econômicas ficam 65% com o Rubro-Negro, líder do consórcio, e 35% com o Tricolor.

Flamengo e Fluminense venceram o processo licitatório do Maracanã Reprodução/Diário Oficial