Troféu da Copa América: torneio será entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados UnidosDivugação / Conmebol

Publicado 04/06/2024 19:15

A Conmebol planeja ações para promover a Copa América, que será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O troféu da competição ficará exposto para visitação em São Paulo, na próxima quinta-feira (6), e no Rio de Janeiro, no sábado (8).

A ideia da entidade é aproximar o torcedor do torneio. Nos eventos, será reproduzida ainda a área para entrevistas coletivas como as que os atletas terão nos Estados Unidos. Ações interativas para palpites sobre quais serão os finalistas também irão ocorrer.

Na capital paulista, a taça será exposta no Morumbi Shopping das 10h às 22h. Já no Rio será no Barra Shopping.

O Brasil, que busca o décimo título da competição, foi sede das duas últimas edições, quando levantou o troféu em 2019 e, em 2021, ano em que foi derrotado pela Argentina. As duas finais foram no Maracanã.



A seleção brasileira estreia no dia 24, em Inglewood, na Califórnia, diante da Costa Rica. No dia 28, a equipe treinada por Dorival Júnior encara o Paraguai, em Las Vegas, e encerra a participação na primeira fase contra a Colômbia, dia 2 de julho, em Santa Clara.