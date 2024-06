Lukas Bergmann marcou 11 pontos na vitória sobre a Alemanha - Divulgação / CBV

Publicado 04/06/2024 18:37 | Atualizado 04/06/2024 18:42

Japão - Destaque na vitória do Brasil em cima da Alemanha, na manhã desta terça-feira (4), por 3 sets a 0 na segunda etapa da Liga das Nações Masculina, o ponteiro Lukas Bergmann foi o segundo maior pontuador do jogo (11). A partida também marcou a estreia do atleta pela Seleção. Com a atuação, o jovem de 20 anos se colocou na disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

"Eu estava um pouco nervoso, acho que é normal. Mas a gente conseguiu essa vitória. A gente começou um pouco lento, mas ganhou ritmo durante o jogo. Eu estava nervoso, não sei se dava pra ver, mas com o tempo vai passando. Então, é importante manter a cabeça no lugar, manter focado no que a gente faz, manter a cabeça no lugar. A gente vai ter dia de folga, então dá pra estudar bastante o outro time. É manter esse foco, a gente sabe que todo jogo é importante, independente de quem está jogando, e ir pro próximo jogo", disse Lukas.

Além dele, Arthur Bento, Adriano, Maurício Borges e Honorato concorrem as outras duas possíveis vagas de ponteiro para a competição, já que Lucarelli e Leal praticamente tem seus nomes confirmados na lista de Bernardinho.

Lukas Bergmann ganhou o prêmio de "Revelação da Superliga" e foi um dos dois melhores ponteiros na campanha coroada com o título do Sesi Bauru nesta temporada.