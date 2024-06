Douglas Luiz é um dos principais jogadores do Aston Villa, da Inglaterra - Paul ELLIS / AFP

Publicado 04/06/2024 17:12

Inglaterra - O volante Douglas Luiz, convocado por Dorival Júnior para a disputa da próxima Copa América, pode estar de mudança do clube. O jogador, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, entrou na mira da Juventus, que negocia com o clube inglês para contratar o meio-campista da Seleção. As informações são da "Sky Sports".

A negociação entre os dois clubes funcionaria por meio de uma troca. Enquanto a Juventus receberia o Douglas Luiz, o Aston Villa receberia o americano Weston McKennie. O grande empecilho da negociação, entretanto, é financeiro, sabendo que o brasileiro é melhor avaliado no mercado do que o jogador pertencente à Velha Senhora.

Douglas Luiz fez sua melhor temporada da carreira em 2023/24. Ele acumulou 10 gols e 10 assistências pelo Aston Villa, e foi um dos principais responsáveis para o clube inglês encerrar a Premier League na quarta colocação e se classificar para a próxima Liga dos Campeões após 41 anos.

O bom desempenho de Douglas Luiz fez com que ele fosse convocado por Dorival Júnior em todas as partidas onde comandou a Seleção. Ele entrou nos segundos tempos dos amistosos contra Inglaterra e Espanha, e também foi chamado para integrar o elenco que disputará a Copa América, nos Estados Unidos.