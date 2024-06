Ídolo do clube, Pedrinho é o atual presidente do Vasco associativo - Reprodução

Ídolo do clube, Pedrinho é o atual presidente do Vasco associativoReprodução

Publicado 04/06/2024 21:16

a contratação de Felipe Maestro como diretor-técnico do clube. Segundo o mandatário, a chegada do ídolo cruz-maltino já estava prevista, mas foi antecipada após a goleada histórica por 6 a 1 sofrida para o Flamengo, no último domingo (2), classificada por ele como "inadmissível". Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, foi às redes sociais nesta terça-feira (4) para explicar. Segundo o mandatário, a chegada do ídolo cruz-maltino já estava prevista, mas, no último domingo (2), classificada por ele como "inadmissível".

LEIA MAIS: Coutinho adia reunião com Pedrinho para tratar retorno ao Vasco

"Estou aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre futebol. Obviamente eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos. Flamengo, que foi o jogo passado. Fortaleza, que nós vencemos e classificamos. E Palmeiras, que é o nosso próximo jogo. Meu primeiro movimento foi de ir conversar com os atletas e funcionários para passar tranquilidade para eles", iniciou Pedrinho.

"Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados", completou.

Pedrinho explicou que enxerga Felipe como uma figura que pode ajudar o elenco do Vasco a dar a volta por cima após o baque da derrota acachapante para o rival.

"Dentro desse DNA que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína, falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. Resgatar essa essência é uma das minhas obrigações. Devido ao resultado de domingo, resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então o Felipe se torna diretor-técnico ao lado do Pedro Martins como diretor-executivo de futebol, e os dois vão se reportar a mim em relação ao futebol. Esse é um dos movimentos entre outros movimentos que vão acontecer", concluiu.

Pedrinho assumiu o controle da SAF do Vasco no dia 15 de maio, após a Justiça conceder uma liminar tirando o futebol das mãos da 777 Partners. O associativo e a empresa norte-americana travam uma batalha judicial para comandar o futebol do clube.