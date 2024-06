Álvaro Pacheco estreou sofrendo goleada histórica - Leandro Amorim/Vasco.

Publicado 06/06/2024 08:00

Rio - O primeiro dia de trabalho de Felipe como diretor-técnico foi agitado. O ex-jogador esteve presente no CT Moacyr Barbosa, nesta última quarta-feira (5), e teve o primeiro contato com o elenco e a comissão técnica de Álvaro Pacheco. Segundo o canal "Atenção Vascaínos", houve uma longa conversa com o treinador português.

O presidente Pedrinho antecipou a chegada de Felipe ao cargo de diretor-técnico após a goleada histórica por 6 a 1 diante do Flamengo . A derrota foi considerada "inaceitável" pelo mandatário, e a chegada do ex-jogador tem como objetivo de "resgatar a essência" do clube.

O Vasco volta a campo no próximo dia 13, às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o 14º colocado com seis pontos e tem a pior defesa do campeonato com 17 gols sofridos em sete partidas.