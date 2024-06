Torcedores do Vasco cobraram elenco após a goleada por 6 a 1 diante do Flamengo - Reprodução

Torcedores do Vasco cobraram elenco após a goleada por 6 a 1 diante do FlamengoReprodução

Publicado 05/06/2024 09:15 | Atualizado 05/06/2024 09:16

Rio - A goleada história por 6 a 1 no "Clássico dos Milhões" foi a gota d'água para a torcida do Vasco. Um grupo de torcedores foi protestar na manhã desta quarta-feira (5), no CT Moacyr Barbosa, contra o desempenho da equipe. Eles levaram faixas e cobraram os jogadores na chegada ao local.

Faixas com a palavra "vergonha" e "medíocre", além de frases como "elenco fraco, frouxo e vagabundo" foram colocadas na entrada do centro de treinamento. Os zagueiros Léo Pelé e Maicon, e o volante Galdames foram os principais alvos. O grupo também cobrou Lúcio Barbosa, CEO da SAF.

O presidente Pedrinho foi muito cobrado na chegada e parou para conversar com os torcedores, ressaltando o momento difícil. Nomes como o lateral Puma Rodríguez e os atacantes Rayan e Adson também foram cobrados pelo grupo. O goleiro Léo Jardim, por sua vez, recebeu apoio.

Com a goleada história diante do Flamengo, o Vasco virou dono da pior defesa do Brasileirão. O Cruz-Maltino ocupa o 13º lugar, com seis pontos, e está ameaçado pela zona de rebaixamento. A equipe volta a campo no próximo dia 13, contra o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 8ª rodada.