Imagem do Maracanã antes de jogo do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 04/06/2024 11:55

Rio - O Vasco ainda não sabe o que é vencer no Maracanã em 2024. Na atual temporada, o Cruz-Maltino disputou seis jogos no tradicional estádio do Rio de Janeiro: foram seis empates; e três derrotas. Além disso, o time sofreu uma eliminação e uma goleada no local.

A eliminação veio no confronto diante do Nova Iguaçu, válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Depois de um empate em 1 a 1 no jogo de ida, também no Maracanã, o Gigante da Colina perdeu a partida da volta por 1 a 0 e se despediu da competição.

Já a goleada foi mais recente, no último fim de semana, no clássico com o Flamengo. O Vasco até teve um bom início e abriu o placar com Vegetti, mas o cenário mudou rapidamente. O Rubro-Negro se impôs e derrotou o Cruz-Maltino por 6 a 1 no Maracanã

O jogo, aliás, entrou para história do confronto entre as duas equipes. Isso porque foi a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco.

O outro revés do Cruz-Maltino no Maracanã em 2024 veio na partida contra o Fluminense. Na ocasião, derrota por 2 a 1 . Vale lembrar que o Flu vinha de uma sequência de 13 clássicos sem vitória.

Lista de jogos do Vasco no Maracanã em 2024



Vasco 1 x 6 Flamengo (Brasileirão 2024)

Fluminense 2 x 1 Vasco (Brasileirão)

Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco (Carioca 2024)

Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu (Carioca 2024)

Fluminense 0 x 0 Vasco (Carioca 2024)

Vasco 0 x 0 Flamengo (Carioca 2024)