Deyverson foi o destaque do Cuiabá em 2023 e desperta o interesse do Botafogo - Divulgação/Cuiabá

Publicado 03/06/2024 15:43

Rio - Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, revelou que o Vasco fez uma sondagem por Deyverson. O atacante estava desde abril sem jogar pelo Dourado, e o clube procurava negociar o jogador.

"A gente fez uma tentativa de negociar o Deyverson. Primeiro vou deixar claro que ele treina normalmente com o grupo, não está afastado. Não tivemos nenhuma proposta, só clubes que me ligaram. O Cruzeiro, o Vasco me ligou na semana retrasada. Apenas sondagem, nada oficial", disse Cristiano em estrevista ao "ge".



Deyverson tem forte relação com o clube cruz-maltino. O atacante já revelou torcer para o Vasco e admitiu que tem o sonho de defender o Gigante da Colina.

Na temporada, o jogador conta com oito gols e sete assistências. Ele é o líder em participações diretas em gols do Cuiabá em 2024.