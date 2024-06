Flamengo massacrou o Vasco no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Publicado 03/06/2024 07:30 | Atualizado 03/06/2024 07:40

Rio - A goleada sofrida para o Flamengo, neste domingo, fez o Vasco se tornar a equipe com a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Em sete jogos, o Cruz-Maltino sofreu 17 gols. A equipe carioca tem seis pontos na competição, são duas vitórias e cinco derrotas na Série A.

Esta foi a segunda goleada que o Vasco sofreu no Brasileiro de 2024. O Cruz-Maltino havia sido derrotado pelo Criciúma por 4 a 0, em São Januário. O clube carioca não passou nenhuma rodada na competição sem sofrer gols.

O Vasco começou melhor a partida, mas após inaugurar o placar, o Flamengo passou a se impor e construiu a vitória já no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Cruz-Maltino teve que jogar com um jogador a menos já que o zagueiro João Victor foi expulso nos acréscimos, e o placar elástico foi consolidado.



Com o resultado, o Flamengo chegou aos 14 pontos na Série A. O Vasco, que estreou o treinador Álvaro Pacheco, continua com seis pontos. Na próxima rodada, o Rubro-Negro recebe o Grêmio, no Maracanã, no próximo dia 13, às 20 h (de Brasília). Já o Cruz-Maltino entra em campo no mesmo dia contra o Palmeiras, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília).