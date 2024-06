Gary Medel - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 01/06/2024

Rio - Sem espaço desde a saída de Ramón Díaz, Gary Medel, de 36 anos, segue sem espaço no Vasco. Em entrevista coletiva, o diretor executivo, Pedro Martins, negou que o chileno tenha recebido uma proposta e afirmou que os dirigentes do Vasco irão conversar com o veterano em breve.

"Não recebemos nenhuma proposta por nenhum jogador, provavelmente pela distância até a abertura da janela. Vamos sentar com o jogador (Medel) para conversar e ver a melhor solução possível para ele", afirmou o dirigente.

Medel não atua pelo Vasco desde o dia 27 de abril, quando o Cruz-Maltino foi goleado pelo Criciúma e Ramón Díaz acabou deixando o cargo. O clima do chileno com o restante do grupo do clube carioca não seria positivo.

O veterano chegou ao Vasco no ano passado e foi importante na fuga do rebaixamento para a Série B. Gary Medel entrou em campo em 32 jogos pelo Cruz-Maltino. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2024.