Álvaro Pacheco é o novo técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Álvaro Pacheco é o novo técnico do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 30/05/2024 20:49

Rio - Álvaro Pacheco causou boa impressão nos jogadores do Vasco em seus primeiros dias no clube. Durante a gravação do Media Day para o Grupo Globo, alguns atletas destacaram como foram os treinos com o novo comandante e falaram sobre a personalidade do treinador.

LEIA MAIS: Álvaro Pacheco revela primeiras impressões e projeta estreia pelo Vasco

"É um cara com uma energia surreal. Ele se diz apaixonado pelo que faz e transmite isso para nós. Os treinos estão cada vez melhores. Essa energia nos ajuda cada vez mais", afirmou Lucas Piton.

"Ele estimula muito a competitividade. O treino dele sempre tem um time perdedor e vencedor. Então as imagens que vocês viram é do time que perdeu. Isso agrega e ajuda muito. É um cara apaixonado pelo que faz. Muito enérgico. Ele se dedica muito ao trabalho dele. Tem tentado implementar o estilo de jogo dele, as ideias. Já tivemos algumas percepções, compreendemos bastante coisa que ele espera de nós", declarou Léo Jardim.

Nos últimos dias, Pacheco viralizou ao aparecer em um vídeo da VascoTV fazendo flexões ao lado dos jogadores. Na opinião de Maicon, a vibração do treinador pode ser importante dentro de campo.

"Ele é um cara que tem uma vibração muito intensa. Ele joga junto dentro do campo. Essa vibração é muito importante nos treinos e é importante de colocar nos jogos, para entrarmos com mais vibração e vontade. Tem sido positivo a maneira que ele tem se comportado dentro dos treinamentos", disse o zagueiro.

Álvaro Pacheco será apresentado pelo Vasco nesta sexta-feira (31), em São Januário. A estreia será no clássico com o Flamengo, no domingo (2), 16h (de Brasília), no Maracanã.