Coutinho terá que reduzir cerca de 70% de seu salário atual para voltar ao Vasco - Divulgação / Al-Duhail

Publicado 29/05/2024 18:55 | Atualizado 29/05/2024 18:58

Rio - A volta de Coutinho ao Vasco é um assunto que vem deixando os torcedores ansiosos. O meia, que já rescindiu seu contrato de empréstimo com o Al-Duhail, do Catar, tenta encerrar vínculo com o Aston Villa. Para voltar ao clube que o formou como profissional, o jogador terá que diminuir drasticamente seu salário. Haverá uma redução de cerca de 70%, de acordo com o "ge".



O clube carioca, que, inclusive, já começou a trabalhar no anúncio do retorno do jogador a São Januário , fará uma parceria com o jogador nas ações do Instituto Philippe Coutinho. Ele tem o sonho de desenvolver a organização para jovens e crianças no Rio de Janeiro.

O debate agora fica em relação ao número que Coutinho irá usar em seu retorno. Sem a 10, que pertence a Payet, o meia deverá usar a 30, camisa que usou quando subiu ao profissional, ou a 11, que usou na Seleção.



Coutinho está longe do Vasco desde 2010, quando foi para a Inter de Milão, da Itália. Também teve passagens por Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha.