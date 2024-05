Ramón Díaz, ex-treinador do Vasco - Leandro Amorim/vasco

Publicado 28/05/2024 17:57

Vasco, Ramón Díaz pode estar a caminho do futebol árabe. Segundo o jornalista Cesar Merlo, o argentino está na mira do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, que, inclusive, já iniciou contatos para contar com os serviços do técnico de 64 anos. Rio - Ex-treinador do, Ramón Díaz pode estar a caminho do futebol árabe. Segundo o jornalista Cesar Merlo, o argentino está na mira do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, que, inclusive, já iniciou contatos para contar com os serviços do técnico de 64 anos.

Esta seria sua quarta passagem em um clube do futebol árabe. Na Arábia Saudita, Ramón Díaz já treinou o Al-Hilal em duas ocasiões (entre 2016 e 2018 e entre 2021 e 2023) e teve uma curta passagem pelo Al-Ittihad em 2018. Já nos Emirados Árabes Unidos, o argentino treinou o Al-Nasr entre 2020 e 2022.

saída conturbada do Vasco. Enquanto o Cruz-Maltino alega que o treinador pediu demissão após a goleada sofrida para o Criciúma, pela quarta rodada do Brasileirão, o argentino diz que soube de sua saída por meio das redes sociais. Ramón Díaz está sem clube desde sua. Enquanto o Cruz-Maltino alega que o treinador pediu demissãopela quarta rodada do Brasileirão, o argentino diz que soube de sua saída por meio das redes sociais.

Ramón Díaz esteve à frente do Vasco em 43 partidas, com 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 52,7%. O treinador chegou ao clube no ano passado e conseguiu manter o clube na Série A do Brasileirão.